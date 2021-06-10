Илон Маск обеспечит самолеты быстрым Wi-Fi

Спутниковый оператор Starlink, владельцем которого является Илон Маск, разработает новый продукт для быстрого Wi-Fi на борту самолетов. Об этом сообщает The Verge.

Так, проект Starlink, инициированный компаний SpaceX, уже провел несколько демонстраций продукта для обеспечения скоростного интернета на воздушных судах. По словам вице-президента компании по коммерческим продажам Джонатана Хофеллера (Jonathan Hofeller), официально система будет скоро представлена.

«У нас есть авиационный продукт, который находится в разработке. На сегодняшний день мы уже провели несколько демонстраций и надеемся, что этот продукт будет доработан для использования в самолетах в самом ближайшем будущем», — рассказал Хофеллер.

Уточняется, что компания изменит конструкцию антенн и спутников, чтобы использовать их для авиационной связи. Также стало известно, что следующее поколение продуктов Starlink будет иметь специальную межспутниковую связь для обеспечения самолетов интернетом над удаленными частями океана.

Ранее, 4 мая, вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что компания намерена запустить более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года.

Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.