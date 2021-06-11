Немецкие экологи встали на пути Илона Маска

Немецкие экологические объединения оспорили предварительное разрешение от природоохранного органа Бранденбурга на строительство гигафабрики Tesla в окрестностях Берлина, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката эко группировок.

В официальном возражении сообщается, что подчиненные Илона Маска недостаточно прояснили, как именно компания будет препятствовать утечкам с будущего завода высокоядовитого газа.

Кроме того, Tesla изменила документы с заявлениями о производстве аккумуляторных батарей, для которых еще не получила необходимых разрешений.

Экологи из «Зеленой лиги» и «Союза охраны природы и биоразнообразия» (NABU) пообещали обратиться в суд, если власти не объявят о приостановлении предварительного разрешения к 16 июня.

Tesla начала подготовку к строительству завода в Германии 13 февраля 2020 года и планировала запустить производство в июле 2021-го. Однако электромобильная компания не смогла вовремя получить разрешения на строительство, в том числе от местных экологов. В декабре 2020 власти Бранденбурга одобрили вырубку 83 гектаров леса для строительства складских помещений и прокладывания канализационных коммуникаций завода. Зеленые выступили против, но не смогли доказать правоту в суде.