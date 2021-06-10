У туннелей Илона Маска нашли изъяны

Открытый компанией Илона Маска The Boring Company четырехкилометровый скоростной туннель в Лас-Вегасе раскритиковали американские транспортные эксперты. У подземной артерии нашли изъяны, которые не позволяют решить проблемы с городскими пробками, пишет NBC News.

В подземных туннелях Loop Transportation System критики не увидели перспективы для строительства в других городах. Во время тестирования туннеля в Лас-Вегасе автомобилисты возмущались, что не могли нормально разгоняться и постоянно подпирали друг друга. При этом супер-туннели Маска, по заявлению The Boring Company, предназначены для электромобилей Tesla, некоторые модели которых развивают скорость до 320 километров в час.

Эксперты скептически отнеслись к новому туннелю из-за его низкой пропускной способности и больших затрат на возведение. Каждые 1,5 километра подземной дороги обходятся в один миллиард долларов. Обычные туннели для поездов дороже, но за час в них проезжает в сотни раз больше пассажиров.

Профессор университета Монаша в Мельбурне, эксперт по гражданскому строительству Цзянь Чжао заявил, что не видит варианта, как Илон Маск сдержит обещание по разгрузке трафика в городах США при помощи новых туннелей. Первоначально миллиардер заявлял, что электротранспорт сможет перемещаться в подземках со скоростью более 200 километров в час.

В 2018 году создатель Tesla объявил о планах построить подземный шаттл до стадиона «Доджер» в Лос-Анджелесе. Место входа в туннель так и не выбрали. В 2020 году власти города прокомментировали задержку тем, что проект проходит экологическую экспертизу.