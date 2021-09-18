Названа зарплата Месси в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси может заработать 110 миллионов евро за три года, проведенные в команде. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, базовая зарплата 34-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов, при этом в сумму входит один миллион в криптовалюте. Отмечается, что если Месси останется в ПСЖ еще на два сезона, то получит бонус за лояльность в размере 20 миллионов евро.

Месси стал игроком ПСЖ 10 августа. Это произошло после того как форвард не смог договориться о продлении контракта с «Барселоной», за которую выступал всю профессиональную карьеру. Месси подписал контракт с ПСЖ на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Аргентинец дебютировал за команду 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0). Он вышел на замену на 66-й минуте матча вместо Неймара и не отметился результативными действиями.