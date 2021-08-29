Месси дебютировал в составе ПСЖ

Лионель Мессии в игре чемпионата Франции против «Реймса» дебютировал в составе ПСЖ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси провел первый матч в составе парижского ПСЖ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дебютной для нападающего стала выездная встреча четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса». Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив Неймара. На момент публикации новости ПСЖ ведет со счетом 2:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе.

Месси стал игроком ПСЖ 10 августа. Это произошло после того как аргентинец не смог договориться о продлении контракта с «Барселоной», за которую выступал всю профессиональную карьеру. Месси подписал контракт с ПСЖ на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Форвард пропустил первые два матча парижан после перехода. Игрок не попадал в заявку на игры второго и третьего туров чемпионата Франции.