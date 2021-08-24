Модель Playboy предложила 600 тысяч долларов за салфетку со слезами Месси

Модель Playboy Сандин захотела купить салфетку со слезами Месси за 600 тысяч долларов

Испанская модель журнала Playboy Луана Сандин захотела купить салфетку, которой форвард ПСЖ Лионель Месси вытирал слезы, за 600 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, испанка планировала использовать предмет для откровенной фотосессии. Сандин отметила, что сделала предложение продавцу платка, после этого объявление исчезло. Модель заявила, что не знает, с чем это связано. Возможно, платок уже продали, или же владелец решил отказаться от идеи его реализовать.

Салфетка появилась в продаже на платформе Mercado Libre 13 августа. Продавец утверждал, что аргентинец вытирал ею слезы на прощальной пресс-конференции, связанной с его уходом из «Барселоны».

Об уходе Месси из каталонского клуба стало известно 5 августа. Аргентинец не смог подписать новый контракт с клубом из-за финансовых проблем сине-гранатовых.