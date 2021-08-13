Салфетку со слезами Месси захотели продать за миллион долларов

Бумажную салфетку, которой футболист Лионель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, связанной с его уходом из «Барселоны», захотели продать за миллион долларов. Объявление появилось на платформе Mercado Libre.

Известно, что форвард сборной Аргентины расплакался перед началом прощального выступления, прошедшего в воскресенье, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу». Тогда его супруга Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, которой он вытер слезы.

Анонимный продавец опубликовал объявление, в котором рассказал, что на товаре, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста. Стоимость использованной салфетки составляет миллион долларов (73,4 миллиона рублей). Согласно описанию, продавец готов отправить ее покупателю в любую точку мира.

Об уходе Месси из «Барселоны» стало известно 5 августа. Аргентинец не смог подписать новый контракт с клубом из-за финансовых проблем сине-гранатовых, а также из-за правил испанской Ла Лиги. Форвард — воспитанник клуба, он выступал за «Барселону» с 2003 года.