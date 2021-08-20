«Барселона» взяла кредит на полмиллиарда евро

«Барселона» обеспечила ссуду в 455 миллионов евро правами на трансляции

Каталонская «Барселона» добилась получения кредита и пересмотра части долговых обязательств. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые получили ссуду в размере почти полмиллиарда евро — 455 миллионов евро. Долговые обязательства в отношении еще 140 миллионов евро будут пересмотрены. Финансовым консультантом в сделке выступил банк Goldman Sachs. Заем обеспечен правами «Барселоны» на телевизионные трансляции.

Клуб столкнулся с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса. «Барселона» сумела снизить затраты на зарплаты игроков благодаря тому, что ряд футболистов добровольно пошли на понижение окладов.

10 августа каталонский клуб покинул многолетний лидер команды аргентинец Лионель Месси. Позже стало известно, что Барселона задолжала футболисту десятки миллионов евро. Долг должен быть погашен до конца 2022 года.