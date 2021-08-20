Экс-тренер «Барселоны» описал отношения с Месси фразой «правды лучше не знать»

Бывший тренер «Барселоны» Вальверде: о моих отношениях с Месси лучше не знать

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в эфире ETB рассказал об отношениях с экс-нападающим команды Лионелем Месси.

Специалист описал общение с футболистом фразой «правды лучше не знать». «О таких вещах говорить нельзя. Это часть тайны. Лучше людям не знать, кто мы такие, и думать, что мы все знаем», — заявил Вальверде.

Испанец тренировал «Барселону» с 2017-го по 2020-й. После его ухода спортивный директор команды Эрик Абидаль рассказал, что Месси и еще несколько игроков критиковали Вальверде и не выкладывалась на полную под его руководством.

Месси покинул «Барселону» после истечения срока действия контракта в начале августа и перешел во французский ПСЖ. По данным журналиста Фабрицио Романо, 34-летний аргентинец будет зарабатывать в новом клубе 35 миллионов евро в год.