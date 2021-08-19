«Барселона» урежет зарплаты футболистов

Руководство «Барселоны» рассчитывает договориться с рядом футболистов о понижении зарплаты. Об этом сообщает испанское издание Diario Sport.

Основная цель руководства «Барселоны» — договориться об урезании зарплат с самыми высокооплачиваемыми игроками. Речь идет о форвардах Антуане Гризманне и Филиппе Коутиньо.

Сине-гранатовые уже достигли согласия о пересмотре контракта с защитником Жераром Пике. Теперь боссы «Барселоны» ведут переговоры с еще тремя ведущими игроками — Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Серхи Роберто. Ожидается, что футболисты пойдут навстречу клубу, и это послужит примером для остальных.

Сине-гранатовые испытывают финансовые проблемы, которые начались в 2020 году. Сообщалось, что «Барселона» по итогам прошлого сезона понесла убытки на сумму более 400 миллионов евро.

5 августа сине-гранатовые объявили, что команду покидает аргентинский нападающий Лионель Месси. Клуб не смог согласовать с игроком контракт из-за правил финансового fair play, установленных в чемпионате Испании. Месси перешел в ПСЖ, подписав с французским клубом двухлетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.