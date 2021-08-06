«Барселона» отказалась от Лионеля Месси из-за правил Ла Лиги

Главная звезда и капитан футбольной команды «Барселона» Лионель Месси не станет продлевать контракт с клубом, об этом говорится на официальном сайте команды.

Истекший контракт

Предыдущий контракт шестикратного обладателя «Золотого мяча» с сине-гранатовыми закончился 30 июня. Около месяца спортсмен находился в статусе свободного агента.

Футболист хотел и дальше продолжить работу в клубе, однако возникли препятствия. Оказалось, что из-за финансовых правил чемпионата Испании 34-летний игрок не сможет заключить новое соглашение с «Барселоной».

Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» 17 лет. За этот период в составе испанской команды он выиграл 35 трофеев, провел 778 официальных матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач.

Финансовые проблемы

Ситуация, в которой оказались Месси и футбольная команда, продиктована финансовыми проблемами клуба и строгостью руководства Ла Лиги как организатора чемпионата Испании. Регламент состязания предусматривает введение потолка заработных плат футболистов. Согласно правилам, объем расходов должен зависеть от заработков клуба.

ФК «Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни. Заявление ФК «Барселона»

В сезоне 2019/2020 «Барселона» выделяла на оплату труда футболистов 671 миллион евро. Чтобы вписаться в обозначенный турниром потолок зарплат, администрации клуба предстоит сократить эти траты до 383 миллионов евро. На данный момент ФК тратит на заработную плату спортсменов 110 процентов от своего дохода. Из-за этого он не может регистрировать новых игроков.

Годовой доход Лионеля Месси от игры в футбол без учета бонусов и рекламных контрактов, по данным Forbes, составляет 82 миллиона евро

Футбольная команда предпринимала попытки решить ситуацию. Летом она попыталась продать семь игроков в возрасте от 21 до 24 лет. Купили только троих из них. Так, левый защитник Хуниор Фирпо начал играть в английском «Лидсе», полузащитник Карлес Аленья перешел в испанский «Хетафе», а центральный защитник Жан-Клер Тодибо стал игроком французской «Ниццы».

«Барселона», согласно сайту Transfermarkt, должна получить от этого прибыль 28,5 миллиона евро. Руководство экономит финансы и на зарплаты, которые нельзя сравнить с годовым доходом Месси, который по оценкам Forbes, равен 82 миллионам евро.

Два десятка лет в «Барселоне»

21 год провел Лионель Месси в системе «Барселоны»

Месси попал в систему «Барселоны» 21 год назад, за основную команду он дебютировал в 2003 году. Несмотря на то, что футболист был одним из самых преданных клубу игроков современности, летом 2020 года он заявил, что хочет уйти. Это произошло после того, как «Барселона» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов проиграла «Баварии» со счетом 2:8.

Несмотря на то, что ФК «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения, и обе стороны намеревались подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за регламента чемпионата Испании о регистрации игроков. В результате этой ситуации Месси не останется в ФК «Барселона». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. Официальное заявление ФК «Барселона»

В качестве мест продолжения карьеры аргентинца эксперты называли французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити». Московский «Спартак» пригласил аргентинского нападающего присоединиться к команде.

Заявление Месси породило слухи о его уходе, отступных в сотни миллионов евро, а также конфликте с теперь уже бывшим президентом каталонцев Хосепом Бартомеу. Сезон-2020/2021 Месси все равно провел в «Барселоне». К его концу форвард твердо решил остаться в составе каталонской команды и извинился перед болельщиками за свои слова. Однако продлить контракт ему все равно не удалось.

