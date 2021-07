«Спартак» пригласил Лионеля Месси в команду

Московский «Спартак» пригласил аргентинского нападающего Лионеля Месси присоединиться к команде, поскольку 1 июля у него истек срок действия контракта с «Барселоной», а стороны официально не объявляли об оформлении нового соглашения. Российский клуб озвучил свое предложение в англоязычном аккаунте в Twitter.

Представители «Спартака» в шутливой форме на английском языке предложили Месси перейти в их клуб. «Пришло время шагнуть вперед. Поехали», — говорится в публикации.

It's our time to step up. Let's go. https://t.co/xI7ZIakOMR pic.twitter.com/PjjygmUDKp