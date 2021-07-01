«Спартак» пригласил Лионеля Месси в команду

Московский «Спартак» пригласил аргентинского нападающего Лионеля Месси присоединиться к команде, поскольку 1 июля у него истек срок действия контракта с «Барселоной», а стороны официально не объявляли об оформлении нового соглашения. Российский клуб озвучил свое предложение в англоязычном аккаунте в Twitter.

Представители «Спартака» в шутливой форме на английском языке предложили Месси перейти в их клуб. «Пришло время шагнуть вперед. Поехали», — говорится в публикации.

Месси является воспитанником «Барселоны»: впервые он сыграл за каталонцев в октябре 2004 года. За всю карьеру в клубе футболист стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь национальных Суперкубков. Благодаря ему «Барселона» четырежды становилась победителем Лиги чемпионов и по три раза — Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. В составе команды Месси провел 778 матчей, забив 672 мячей и сделав 505 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси десятилетний контракт. Источник рассказал, что клуб оптимистично оценивает шансы на переподписание игрока. 26 мая стало известно, что сам Месси также согласился продлить контракт.