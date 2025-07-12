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17:04, 12 июля 2025Мир

Лавров рассказал о борьбе со злом

Лавров: Россия и КНДР борются против превращения Евразии в вотчину НАТО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Россия и КНДР совместно борются против превращения Евразии в вотчину НАТО. Об этом, как передает ТАСС, рассказал во время своего официального визита в Северную Корею министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

«Это еще и совместная борьба за правду против лжи. За то, чтобы наш огромный прекрасный евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО, которая явно стремится распространить свое влияние на все евразийское пространство», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что и Москва, и Пхеньян предпринимают практические шаги, чтобы «зло отступило».

Ранее глава российского МИД встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на его роскошной яхте, пришвартованной в акватории недавно открытого курорта в городе Вонсан. Во время переговоров российский дипломат передал северокорейскому лидеру «самые горячие приветы» от президента России Владимира Путина.

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