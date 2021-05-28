«Барселона» предложила Месси десятилетний контракт

«Барселона» предложила капитану команды Лионелю Месси контракт на десять лет. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, по новому соглашению аргентинец отыграет в составе каталонского клуба еще два сезона. Затем на протяжении трех лет Месси будет выступать в американской Главной лиге футбола (MLS) в качестве посла сине-гранатовых. После этого форвард снова вернется в «Барселону», где на протяжении пяти лет будет занимать одну из административных должностей.

Сообщается, что «Барселона» оптимистично оценивает шансы на переподписание игрока. 26 мая сообщалось, что сам Месси также согласился продлить контракт.

Действующий контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» истекает в июне. В сезоне-2020/2021 аргентинец забил за каталонский клуб 38 мячей в 47 матчах во всех турнирах. Форвард — воспитанник «Барселоны». В составе сине-гранатовых он дебютировал в 2003 году.