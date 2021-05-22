Стало известно о будущем Месси в «Барселоне»

Стало известно о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Барселоне». Об этом в Twitter написал журналист BeIn Sports Ашраф Бен Айяд.

По информации источника, футболист решил остаться в команде. В этом сезоне Месси провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

18 марта стало известно, что новый президент каталонцев Жоан Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. Соглашение должно предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонский клуб, однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в команде. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го, а его сумма составляет почти 556 миллионов евро.

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