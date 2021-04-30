Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал условия для снижения зарплаты в «Барселоне». Об этом сообщает Eurosport.es со ссылкой на TVE.

По информации источника, 33-летний аргентинец готов пойти на понижение в доходах, если руководство клуба сделает ставку на качественные подписания в следующем сезоне, а также сделает все, чтобы команда победила в Лиге чемпионов. Отмечается, что отец футболиста Хорхе Месси и новый президент клуба Жоан Лапорта уже провели переговоры.

18 марта стало известно, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт. Соглашение должно предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонский клуб, однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в команде. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го, а его сумма составляет почти 556 миллионов евро.