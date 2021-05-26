Стало известно о согласии Месси продлить контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси согласился продлить контракт с клубом на два сезона. Об этом стало известно El Confidencial.

По информации источника, принципиальной договоренности с футболистом достиг новый президент каталонцев Жоан Лапорта. Уточняется, что сохранение Месси в команде было одним из его предвыборных обещаний.

На данный момент окончательные условия контракта не определены и будут зависеть от результатов аудиторской проверки клуба, однако стороны намерены поставить подписи под соглашением как можно скорее. Сообщается, что зарплата Мессии по новому договору сократится.

Действующий контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» истекает в июне. В сезоне-2020/2021 аргентинец забил за каталонский клуб 38 мячей в 47 матчах во всех турнирах. Форвард — воспитанник «Барселоны». В составе сине-гранатовых он дебютировал в 2003 году.