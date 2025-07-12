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17:01, 12 июля 2025Мир

Раскрыты новые подробности о смерти найденного связанным на Украине британского наемника

DT: Джордан Чедвик перед смертью поссорился с другим британским наемником
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Раскрыты новые подробности смерти воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британского наемника Джордана Чедвика. В 2023 году его нашли без признаков жизни в водоеме на подконтрольной Киеву территории со связанными за спиной руками. Новые данные публикует газета The Daily Telegraph (DT).

По информации осведомленного источника, Чедвик поссорился с другим иностранцем с позывным Бронко, с которым вместе служил в секретном подразделении «50/50», прикрепленном к военной разведке. Конфликт между мужчинами произошел после неудачной операции под Артемовском (украинское название — Бахмут).

По словам другого собеседника издания, однажды ночью Чедвик, весь экипированный для боя, пытался убить Бронко. Его обезвредили, связали руки за спиной и унесли. Жив он был на тот момент или нет — остается неизвестным. Через день или два его тело нашли в водохранилище.

В доме, где произошла драка, находились американец, датчанин и трое британцев, включая Хаггса, который увез Чедвика после конфликта. После обнаружения тела украинские полицейские задержали и опросили всех вышеуказанных мужчин, а затем отпустили. Хаггса тоже позже отпустили после допроса, он продолжил сражаться в рядах ВСУ в составе другого подразделения. После проведения ДНК-экспертизы и полиграфа его и других оправдали.

Тело Чедвика было обнаружено в конце июня 2023 года. Тогда сослуживцы и следователи предположили, что его мог пытать и убить другой наемник из Британии. «Они утверждают, что Чедвика пытали водой, и вода в его легких была не такой, как там, где он был найден в Краматорске, примерно в 20 милях (32 километрах — прим. «Ленты.ру») от линии фронта в Бахмуте.

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