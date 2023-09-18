Стали известны подробности смерти британского наемника на Украине

The Sun: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник

Британского наемника на Украине Джордана Чедвика мог пытать и убить другой наемник из Британии. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на сослуживцев и следователей.

«Они [сослуживцы] утверждают, что Чедвика пытали водой, и вода в его легких была не такой, как там, где он был найден в Краматорске, примерно в 20 милях (32 километрах — прим. «Ленты.ру») от линии фронта в Бахмуте», — отмечают в издании.

История привлекла внимание украинских властей и западных СМИ, так как ранее было обнаружено тело еще одного британского наемника Даниеля Берка.

Чедвик известен тем, что отслужил в шотландской гвардии в Великобритании. На Украине он состоял в секретном подразделении 50/50, прикрепленном к военной разведке страны.

Ранее в Британии сообщили о росте конфликтов между иностранными наемниками на Украине. Отмечается, что они могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов.