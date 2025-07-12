Названа предварительная причина затопления катера под Самарой

Прокуратура: Катер под Самарой опрокинулся и утонул из-за сильного ветра

Катер под Самарой мог опрокинуться и утонуть из-за сильного ветра. Причину инцидента РИА Новости назвали в Приволжской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, 12 июля в дневное время в акватории реки Волги в районе острова Зелененький вблизи города Самара из-за сильного ветра произошло опрокидывание и затопление маломерного моторного судна», — сообщили в прокуратуре.

Обстоятельства случившегося выясняются. По факту произошедшего Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прогулочный катер с людьми перевернулся на Волге и пошел ко дну во время урагана в Самарской области.

По имеющимся данным, на борту судна находились четыре человека. Из них трое спасены. Поиски четвертого человека продолжаются.