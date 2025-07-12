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16:45, 12 июля 2025Россия

Работе российской разведки дали оценку

Эксперт Киселев: Удары по украинским ТЦК говорят об эффективности разведки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Успешные удары Российской армии по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) говорят об эффективности работы разведки и подполья. Такую оценку, как передает ТАСС, дал в эфире телеканала «Соловьев Live» военный эксперт Виталий Киселев.

«Своими ударами по ТЦК мы даем понять, что даже такие маленькие военные объекты — под нашим пристальным вниманием. И с учетом нанесения ударов, это еще говорит о точности наших боеприпасов, вхождения и уничтожения этих военных объектов», — констатировал Киселев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы страны поразили украинские ТЦК, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 133 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

7 июля Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщали, что Российская армия поразила областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Также там признали наличие пострадавших среди сотрудников военкоматов в обоих городах.

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