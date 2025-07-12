Стало известно о пострадавших в результате обрушения моста под Вологдой

В результате обрушения моста под Вологдой пострадали шестеро

В результате падения пешеходного моста под Вологдой пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Все они, как сообщается, были оперативно доставлены в центральную районную больницу. Их жизни ничего не угрожает, заверяют медики. Позднее глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенев сообщил об еще двух пострадавших. Среди них — один ребенок. Всем им в срочном порядке оказывается медицинская помощь.

Подвесная переправа через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово обрушилась во время крестного хода. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. Обстоятельства произошедшего выясняются.