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16:58, 12 июля 2025Экономика

Стало известно о пострадавших в результате обрушения моста под Вологдой

В результате обрушения моста под Вологдой пострадали шестеро
Виктория Клабукова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В результате падения пешеходного моста под Вологдой пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Все они, как сообщается, были оперативно доставлены в центральную районную больницу. Их жизни ничего не угрожает, заверяют медики. Позднее глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенев сообщил об еще двух пострадавших. Среди них — один ребенок. Всем им в срочном порядке оказывается медицинская помощь.

Подвесная переправа через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово обрушилась во время крестного хода. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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