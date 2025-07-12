ВСУ обстреляли школу и микроавтобус в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку. Как сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале, в результате сгорел микроавтобус, а в неработающей местной школе начался пожар.

«Сегодня, 12 июля, около 16:15, город подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. В результате на улице Карла Маркса произошло возгорание микроавтобуса марки "Газель". Одновременно с этим огонь перекинулся на сухую траву на придомовой территории, — говорится в сообщении. — Возгорание произошло в гаражах и хозяйственном строении, расположенных на территории бывшей школы №1 на улице Ленина».

Оба пожара в итоге были ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что житель Шебекино Белгородской области не смог пережить прилета снаряда ВСУ в частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.