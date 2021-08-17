Футболист «Барселоны» поставил клубу ультиматум из-за зарплаты

Датский нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт намерен добиться повышения оклада в клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

30-летний форвард рассчитывает на пересмотр условий контракта с клубом. После ухода из команды Лионеля Месси датчанин стал игроком основного состава сине-гранатовых.

15 августа Брейтуэйт отметился дублем в матче с «Реал Сосьедадом» и помог своей команде добиться победы со счетом 4:2. Теперь датчанин ставит ультиматум руководству каталонцев: если сине-гранатовые не повысят ему зарплату, он намерен покинуть «Барселону».

14 августа стало известно, что вице-капитан «Барселоны» Жерар Пике согласился на снижение оклада. Таким образом, он позволил клубу вписаться в потолок зарплат и дозаявить троих футболистов для участия в матчах чемпионата Испании. Также в «Барселоне» заявили, что ведут переговоры с другими лидерами команды и рассчитывают на то, что игроки пойдут руководству навстречу на фоне финансовых трудностей.

В августе многолетний лидер «Барселоны» Лионель Месси покинул команду. Стороны не пришли к соглашению относительно нового контракта из-за потолка зарплат в испанском футболе. Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.