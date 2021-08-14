Футболист «Барселоны» пошел на понижение зарплаты ради новичков клуба

Каталонская «Барселона» объявила о внесении в заявку на участие в чемпионате Испании трех футболистов — Мемфиса Депая, Эрика Гарсия и Рея Маная. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Барселона» сумела вписаться в потолок зарплат Ла Лиги благодаря успешным переговорам с вице-капитаном команды Жераром Пике. Футболист согласился на сокращение заработной платы и тем самым дал возможность сине-гранатовым дозаявить новичков.

В клубе также объявили о том, что аналогичные переговоры ведутся еще с двумя лидерами команды — Серхио Бускетсом и Жорди Альба. В руководстве «Барселоны» оптимистично оценивают ситуацию. Как отмечается в заявлении, оба игрока готовы пойти на понижение зарплаты.

Ранее 14 августа стало известно, что «Барселона» не выплатила своему бывшему футболисту Месси 52 миллиона евро. Клуб должен погасить долг до конца 2022 года.

В чемпионате Испании действует ограничение на размер зарплатной ведомости команд. Потолок зарплат устанавливается для каждого клуба отдельно.