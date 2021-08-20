Месси вновь пропустит матч ПСЖ

Нападающий «Пари-Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет во втором матче чемпионата Франции подряд. На этот раз аргентинский форвард пропустит встречу с «Брестом». Об этом сообщает сайт парижан.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино огласил расширенный состав, в который вошел 21 футболист. Помимо Месси в списке игроков, которые будут готовиться к игре с «Брестом», не оказалось Неймара, Леандро Паредеса, Пабло Сарабии и Лейвена Кюрзава. Зато в заявку попали Маркиньос, Анхель Ди Мария и Джанлуиджи Доннарума, которые не играли в прошлом матче со «Страсбуром».

Месси стал игроком ПСЖ после того, как не смог договориться о продлении контракта с «Барселоной». Парижский клуб объявил о переходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» 10 августа. Месси подписал контракт с ПСЖ на два года с возможностью продления еще на один сезон. Форвард пропустил первый матч после перехода, оставшись вне заявки на игру со «Страсбуром».

Встреча между ПСЖ и «Брестом» состоится 20 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. После двух туров столичный клуб занимает в турнирной таблице третье место, набрав шесть очков. «Брест» находится на 11-й позиции с двумя очками в активе.