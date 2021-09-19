Роналду забил в третьем матче подряд после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:2. На 30-й минуте гол нападающего Саида Бенрахмы вывел хозяев вперед. На 35-й минуте счет сравнял форвард МЮ Криштиану Роналду и помог манкунианцам победить. Он забил в третьем матче подряд после возвращения в команду — у него четыре гола в трех матчах. На 89-й минуте полузащитник МЮ Джесси Лингард установил окончательный счет во встрече.

36-летний форвард вернулся в «Юнайтед» 27 августа. Он отличился дублем в матче против «Ньюкасла» (4:1) в АПЛ и забил мяч против «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. Лондонцы занимают восьмое место с восемью очками.