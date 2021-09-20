Роналду обманули на сотни тысяч евро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал жертвой мошенничества. Об этом сообщает Jornal de Notícias.

По данным издания, португальского футболиста обманули на 288 тысяч евро. Футболист доверил сотруднице туристической компании банковские карточки и пин-коды от них. В период с 2007 по 2010 год женщина забронировала 200 поездок на имя спортсмена, ни в одной из них Роналду не был.

Футболист узнал о потере сотен тысяч спустя 11 лет, когда об этом сообщили в прессе. Мошенницу задержали и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Женщина должна компенсировать футболисту сумму ежемесячными выплатами.

31 августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», вернувшись в английский клуб спустя 12 лет. Португальский футболист подписал с «красными дьяволами» контракт на два года, по которому заработает около 59 миллионов евро.

