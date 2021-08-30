«Реал» отказался от покупки самого дорогого футболиста мира

Мадридский «Реал» не станет покупать французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Sky Sports.

«Сливочные» отказались от идеи приобретения форварда нынешним летом. В руководстве «Реала» рассчитывают, что смогут переманить Мбаппе в январе, когда форвард получит право вести переговоры с другими клубами. Француз считается самым дорогим футболистом планеты. Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро.

Если француз согласится на условия мадридцев, он сможет присоединиться к команде на правах свободного агента летом 2022-го, когда у него истечет срок действия контракта с ПСЖ. 27 августа сообщалось, что ПСЖ уже ищет замену Мбаппе. В частности, парижане заинтересованы в переходе Эрлинга Холланда из дортмундской «Боруссии».

26 августа сообщалось, что «Реал» готов потратить180 миллионов евро на трансфер Мбаппе. Таким образом, «сливочные» увеличили свое изначальное предложение на 20 миллионов евро.