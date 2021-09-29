Месси эмоционально прокомментировал свой первый гол за ПСЖ

Месси о первом голе за ПСЖ: я адаптируюсь к новой команде и счастлив, что забил

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси эмоционально высказался после своего первого забитого гола за парижскую команду в матче с «Манчестер Сити». Заявление спортсмена опубликовано на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Месси прокомментировал прошедшую игру, заявив, что «Ман Сити» является отличным соперником. По его словам, после ничьей с «Брюгге» победа для ПСЖ была особенно важна.

«Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе. Я адаптируюсь к новой команде», — подчеркнул нападающий.

18 сентября Месси отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Во втором тайме с линии штрафной игрок нанес удар в девятку и удвоил преимущество ПСЖ. Мачт завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.

Лионель Месси перешел в ПСЖ 10 августа. Футболист присоединился к команде как свободный агент, подписав двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. За ПСЖ Месси до игры с «Манчестер Сити» сыграл в трех матчах. В них форварду не удалось отметиться результативными действиями.