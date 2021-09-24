Месси пропустит матч ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пока не приступил к тренировкам в общей группе из-за травмы. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, футболист не вернулся к беговым упражнениям после того, как ушиб колено в матче чемпионата Франции против «Лиона». Ожидается, что он возобновит тренировки 25 или 26 сентября. Отмечается, что, скорее всего, аргентинец пропустит встречу с «Монпелье», так как тренерский штаб побережет его силы для игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

19 сентября Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино после того, как был заменен на 76-й минуте матча против «Лиона». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. Позднее Почеттино рассказал, что заменил Месси из-за травмы. Он отметил, что должен принимать решение о заменах с учетом того, что лучше для команды и для каждого футболиста.

Месси стал футболистом ПСЖ 10 августа. Он провел три матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.