Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены в матче чемпионата Франции

Лионель Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ Почеттино после замены в матче с «Лионом»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожать руку главному тренеру команды Маурисио Почеттино после замены в матче шестого тура чемпионата Франции против «Лиона». Трансляция доступна на сайте телеканала «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Парк-де-Прэнс» в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 76-й минуте Месси был заменен на полузащитника Ашрафа Хакими. Уходя с поля, аргентинец отвернулся, не пожелав подавать руку Почеттино. На тот момент счет в матче был равным: отличились хавбек «Лиона» Лукас Пакета (54-я минута) и форвард ПСЖ Неймар с пенальти (66-я). Окончательный счет установил нападающий Мауро Икарди на 90-й минуте.

18 сентября L'Equipe опубликовал информацию о зарплате Месси. Сообщалось, что базовый заработок 34-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов, при этом в сумму входит один миллион в криптовалюте.

Месси стал футболистом ПСЖ 10 августа. Он провел три матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.