Тренер ПСЖ объяснил отказ Месси пожимать ему руку после замены в матче

Тренер ПСЖ Почеттино о замене нападающего Месси: я решаю, нравится это или нет

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о замене нападающего Лионеля Месси в матче шестого тура чемпионата Франции против «Лиона». Его слова приводит RMC Sport.

Специалист обратил внимание на то, что в составе команды много великолепных игроков, поэтому он должен принимать решение о заменах с учетом того, что лучше для команды и для каждого футболиста. «Это может нравиться кому-то, а может и нет. Я спросил Лео, как он себя чувствует. Он ответил, что с ним все в порядке, проблем нет», — объяснил он.

После замены в матче против «Лиона» Месси отказался пожать руку Почеттино. Уходя с поля на 76-й минуте, аргентинец отвернулся, не пожелав подавать руку тренеру. На тот момент счет в матче был равным: отличились хавбек «Лиона» Лукас Пакета (54-я минута) и форвард ПСЖ Неймар с пенальти (66-я). Окончательный счет установил нападающий Мауро Икарди на 90-й минуте — 2:1 в пользу парижан.

Месси стал футболистом ПСЖ 10 августа. Он провел три матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.