Месси побил рекорд Пеле

Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за сборную из Южной Америки

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси превзошел рекорд бывшего игрока бразильской национальной команды Пеле по количеству мячей, забитых за сборную из Южной Америки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче квалификации чемпионата мира-2022 против Боливии, который прошел в ночь на пятницу, 10 сентября, аргентинцы одержали победу со счетом 3:0. Месси отметился хет-триком.

34-летний футболист довел количество забитых мячей в футболке национальной сборной до 79. Обладатель предыдущего достижения в Южной Америке — Пеле — имеет в активе 77 голов за бразильскую команду.

Абсолютный мировой рекорд по голам за национальные сборные принадлежит форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. Он отличился за национальную команду 111 раз.