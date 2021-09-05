Месси обратился к бразильцам после ухода Аргентины с поля во время матча

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к бразильской стороне после ухода его команды с поля в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит Reuters.

Футболист спросил, почему организаторы матча решили сообщить о том, что четыре аргентинца не прошли 14-дневный карантин во время матча, хотя сборная страны прибыла в Сан-Паулу несколько дней назад. «На этот позор сейчас смотрит весь мир», — прокомментировал ситуацию Месси.

Встреча, проходящая в Сан-Пауло, была приостановлена на десятой минуте после потасовки между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. На момент приостановки счет во встрече был 0:0.

Бразильская сторона заявила, что четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли карантин и не могут принимать участие во встрече, и вызвала полицию. В результате сборная Аргентины приняла решение уйти с поля.