Сборная Аргентины ушла с поля в матче против Бразилии

Сборная Аргентины ушла с поля в матче отборочного турнира ЧМ-2022 года против Бразилии

Сборная Аргентины ушла с поля в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Бразилии. Трансляция доступна на сайте «Матч ТВ».

Встреча была приостановлена на десятой минуте после потасовки между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. Защитник аргентинцев Николас Отаменди оттолкнул одного из бразильцев, в результате чего сборная Аргентины приняла решение уйти с поля. На момент приостановки счет во встрече был 0:0.

По информации Reuters, встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Бразильская сторона заявила, что четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро — не прошли карантин и не могут принимать участие во встрече.

