Игроки ушли с поля во время матча Ла Лиги из-за расистских оскорблений соперника

Игроки команды «Валенсия» ушли с поля в матче 29-го тура Ла Лиги из-за расистских оскорблений футболиста «Кадиса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч был прерван в первом тайме на 32-й минуте при счете 1:1 после того, как защитник «Кадиса» Хуан Кала оскорбил на расовой почве темнокожего защитника соперника Муктара Диакаби. Последний вместе со всей командой ушел с поля, однако через пять футболисты приняли решение продолжить игру. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Кадиса».

«Валенсия» на своем сайте опубликовала заявление против расизма. В команде назвали случившееся печальным днем в истории футбола.

После 29 матчей «Валенсия» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 33 очка. «Кадис» располагается на 13-м месте с 32 очками.

В декабря прошлого во время матча последнего тура группового этапа ЛЧ между ПСЖ и «Истанбулом» произошел похожий инцидент. Румынский судья Себастьян Чолтеску назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем», уточняя, кому следует вынести наказание. После этого игроки обеих команд покинули поле в знак несогласия. Матч был перенесен и завершился со счетом 5:1 в пользу французской команды. Встречу обслуживала другая судейская бригада.