Ставшего причиной расистского скандала во время матча ЛЧ судью оправдали

Румынского судью Себастьяна Чолтеску, ставшего причиной расистского скандала во время матча Лиги чемпионов турецкого «Истанбула» с французским «ПСЖ», оправдали. Об этом в Twitter написал журналист Эмануэль Рошу.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал применять санкции к арбитру и снял с него обвинения в расизме. В случае признания вины Чолтеску могли отстранить на 10 матчей.

Инцидент произошел в декабря во время матча последнего тура группового этапа ЛЧ между ПСЖ и «Истанбулом». Чолтеску назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем», уточняя, кому следует вынести наказание. После этого игроки обеих команд покинули поле в знак несогласия. Матч был перенесен на 9 декабря и завершился со счетом 5:1 в пользу французской команды. Встречу обслуживала другая судейская бригада.

Чолтеску объяснил свою фразу в адрес Вебо. Он заявил, что слово negru по-румынски означает «черный», а вовсе не «негр». Арбитр подчеркнул, что он не расист. Однако его оправдания сочли неубедительными.

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