Ставший причиной расистского скандала тренер описал случившееся

Тренер турецкого «Истанбула» Пьер Вебо, ставший причиной расистского скандала во время матча Лиги чемпионов с французским «ПСЖ», описал случившееся. Его слова приводит BBC Sport.

«Я был очень агрессивен. Жаль, если меня запомнят по этому. Честно говоря, мне стыдно. Там, где я был, было очень легко сказать: "Третий парень, удали его". Но судье также было легко сказать то, что он сказал», — сказал Вебо. Он добавил, что решение игроков покинуть поле из-за случившегося запомнят надолго, так как теперь они начали решать, продолжать матч или нет.

Во время матча между ПСЖ и «Истанбулом» 8 декабря резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал Вебо «черным парнем», уточняя, кому следует вынести наказание. После этого игроки обеих команд приняли решение покинуть поле в знак несогласия. Матч был перенесен на 9 декабря и завершился со счетом 5:1 в пользу французской команды. Встречу обслуживала другая судейская бригада.

Чолтеску объяснил свою фразу в адрес Вебо. Он заявил, что слово negru по-румынски означает «черный», а вовсе не «негр». Арбитр подчеркнул, что он не расист. Однако его оправдания сочли неубедительными.