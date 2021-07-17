Сборная Германии ушла с поля из-за критики в адрес темнокожего футболиста

Олимпийская сборная Германии по футболу ушла с поля из-за критики в адрес темнокожего защитника Джордана Торунариги. Об этом сообщается в Twitter команды.

По информации источника, товарищеский матч между командами Германии и Гондураса был досрочно завершен после расистских оскорблений в адрес Торунариги от игроков соперника. На момент остановки счет во встрече был 1:1. На матче, который проходил в японском городе Вакаяма, не было зрителей.

На Олимпийских играх в Токио сборная Германии сыграет в группе D с Бразилией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией. Гондурас встретится в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир начнется 22 июля.

В 2020 году Торунарига, выступавший за «Герту», услышал расистские оскорбления в матче Кубка Германии. Тогда он заплакал и позже был удален, толкнув тренера «Шальке».