Темнокожий игрок сборной Англии оправдался за незабитый пенальти в финале Евро

Нападающий сборной Англии Букайо Сака в Instagram оправдался за незабитый пенальти в финале чемпионата Европы по футболу.

Футболист заявил, что разочарован результатом матча и своим ударом, подчеркнув, что в следующий раз вместе с командой сделает все, чтобы привезти кубок на родину. При этом он добавил, что никто не вправе судить его происхождение. Сака добавил, что руководство социальных сетей должно остановить поток расистских сообщений. «Расизму или ненависти любого рода нет места в футболе или в любой сфере общества», — подытожил он.

Ранее 15 июля британская полиция арестовала четырех граждан после критики в адрес темнокожих футболистов сборной страны. В полиции заявили, что арестованные подозреваются в расистских оскорблениях по итогам финального матча Евро.

В финале Евро сборная Англии проиграла Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. После этого они стали объектами травли в соцсетях.