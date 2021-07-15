Четырех англичан арестовали после критики в адрес темнокожих футболистов сборной

Британская полиция арестовала четырех граждан после критики в адрес темнокожих футболистов сборной страны. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Национальный совет начальников полиции (NPCC).

В полиции заявили, что арестованные подозреваются в расистских оскорблениях по итогам финального матча чемпионата Европы. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводят расследование преступлений на почве ненависти, а специальная команда изучает критические сообщения в соцсетях. «Расовое насилие отвратительно. Оно ужаснуло людей по всей стране», — отметил глава футбольной полиции Марк Робертс.

В финале Евро сборная Англии проиграла Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха в серии совершили темнокожие игроки англичан Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

После этого игроки стали объектами травли в соцсетях. Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила болельщиков за расистские нападки и пообещала наказать виновных.