Футболист сборной Англии оправдался за нереализованный пенальти в финале Евро

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд в Twitter оправдался за нереализованный пенальти в финале чемпионата Европы по футболу.

Футболист заявил, что сезон выдался сложным для него, поэтому он не был уверен в себе в финальном матче против сборной Италии. «Я сделал долгую паузу, чтобы дать себе время, и, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел. Я чувствовал, что подвел всех», — добавил он.

При этом Рэшфорд отметил, что готов вечно извиняться за нереализованный одиннадцатиметровый, но не за то, откуда он родом. «Я никогда не стану извиняться за то, кем являюсь. Я темнокожий парень из Витингтона и Уайтеншо, южный Манчестер. Если у меня больше ничего не останется, то будет это», — подытожил он.

В финале Евро сборная Англии проиграла Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. После этого игроки стали объектами травли в соцсетях, а член парламента Великобритании Натали Росс предложила Рэшфорду «меньше играть в политику, а больше времени тратить на футбол».