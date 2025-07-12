На Кубани ликвидировали пожары после падения обломков дронов

На Кубани были ликвидированы пожары после падения обломков БПЛА

В полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края произошли пожары после падения беспилотников, они были ликвидированы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА Новости.

«В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет», — указано в сообщении оперштаба.

На всех участках, как отметили в штабе, работают специалисты оперативных и специальных служб, а на территории региона была отменена угроза «Беспилотной опасности».

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами. Уточняется, что беспилотники были сбиты в период с 10:00 до 11:20 по московскому времени.