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16:36, 12 июля 2025Россия

На Кубани ликвидировали пожары после падения обломков дронов

На Кубани были ликвидированы пожары после падения обломков БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края произошли пожары после падения беспилотников, они были ликвидированы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА Новости.

«В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет», — указано в сообщении оперштаба.

На всех участках, как отметили в штабе, работают специалисты оперативных и специальных служб, а на территории региона была отменена угроза «Беспилотной опасности».

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами. Уточняется, что беспилотники были сбиты в период с 10:00 до 11:20 по московскому времени.

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