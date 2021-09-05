Стала известна причина ухода с поля сборной Аргентины в матче против Бразилии

Сборная Аргентины ушла с поля в матче против Бразилии из-за появления на поле полиции

Сборная Аргентины ушла с поля в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Бразилии из-за появления на поле полиции из страны соперника. Причина стала известна AFP.

По информации источника, представители правоохранительных органов появились на стадионе, чтобы задержать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Эти четверо игроков не прошли обязательный для пребывающих из Англии пассажиров 14-дневный карантин.

Встреча, проходящая в Сан-Пауло, была приостановлена на десятой минуте после потасовки между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. Бразильская сторона заявила, что четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Мартинес, Буэндиа, Чельсо и Ромеро — не прошли карантин и не могут принимать участие во встрече. В результате чего сборная Аргентины приняла решение уйти с поля. На момент приостановки счет во встрече был 0:0.