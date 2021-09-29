Появилось видео первого гола Месси за ПСЖ

Опубликовано видео гола Месси «Манчестер Сити», это его первый мяч в составе ПСЖ

В сети появилось видео первого гола форварда сборной Аргентины Лионеля Мессии в составе парижского ПСЖ. Запись опубликована в YouTube-канале «Матч ТВ».

На 74-й минуте встречи футболист принял мяч в центре поля, прошел с ним несколько десятков метров, отпасовал на Килиана Мбаппе, который в одно касание вернул мяч аргентинцу. После этого Месси с линии штрафной нанес удар в девятку.

Гол Месси помог ПСЖ одержать победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Первый гол парижан в начале матча забил Идрисса Гейе.

Аргентинец перешел во французский клуб 10 августа, он присоединился к парижанам на правах свободного агента. Для того, чтобы забить дебютный мят за ПСЖ, Месси пришлось провести четыре матча.