Тренера ПСЖ раскритиковали за замену Месси в матче чемпионата Франции

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька прокомментировал замену Лионеля Месси в матче парижан против «Лиона» в чемпионате Франции. Его слова приводит Get French Football News.

Анелька признался, что согласен с критикой в адрес наставника ПСЖ Маурисио Почеттино, который заменил 34-летнего Месси на 76-й минуте матча. «Не стоит менять шестикратного обладателя "Золотого мяча" за 15 минут до конца матча, когда он еще не успел отличиться. Это может отразиться на настроении Месси. Тренер должен демонстрировать доверие к футболисту», — считает Анелька.

19 сентября ПСЖ одержал победу над «Лионом» со счетом 2:1. В составе парижан отличились Неймар и Мауро Икарди. Месси покинул поле на 76-й минуте. После замены аргентинец отказался пожимать руку Почеттино, что вызвало скандал.

Месси стал футболистом ПСЖ 10 августа. На данный момент он провел три матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.