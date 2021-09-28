Бывший игрок «Милана» назвал Россию великой футбольной страной

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон заявил, что Россия является великой футбольной страной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист, являющийся бывшим игроком «Милана», заявил, что россияне годами доказывают верность его утверждения. При этом он отметил прогресс шведского клуба «Мальме», который возглавляет с 2020-го.

В среду, 29 сентября, «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:45 по московскому времени.

Томассон, помимо «Милана», выступал за английский «Ньюкасл», голландский «Фейеноорд», испанский «Вильярреал» и немецский «Штуттгарт». В его активе 52 гола в 112 матчах в составе сборной Дании.