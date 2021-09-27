Появилось видео победы ЦСКА в матче РПЛ

ЦСКА оказался сильнее «Нижнего Новгорода» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На YouTube-канале «Матч ТВ» появилось видео лучших моментов матча.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Хозяева поля пропустили первый гол на 31-й минуте матча. Отличился полузащитник «армейцев» Бактиер Зайнутдинов. Во втором тайме гости удвоили преимущество: на 63-й минуте пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» реализовал Ильзат Ахметов.

Окончательный счет встречи: 2:0 в пользу столичного клуба. После поражения нижегородцы расположились на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В активе подопечных Алексея Березуцкого 16 очков после девяти матчей чемпионата. Красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.