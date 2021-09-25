«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» победил в матче девятого тура РПЛ против «Уфы» со счетом 2:0

Московский «Спартак» оказался сильнее Уфы в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». «Спартак» открыл счет на третьей минуте матча усилиями Эсекьеля Понсе. На 29-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество красно-белых. Во втором тайме стороны друг другу голов не забили. Окончательный счет в матче — 2:0 в пользу «Спартака».

Также в рамках девятого тура чемпионата России «Зенит» упрочил свое лидерство, переиграв дома «Крылья Советов». При этом сине-бело-голубые отыгрались по ходу матча. Нападающий команды Артем Дзюба сперва сравнял счет, а затем заработал пенальти, что позволило «Зениту» выйти вперед и одержать победу со счетом 2:1.

Победа над «Уфой» позволила занять красно-белым восьмое место в турнирной таблице. В активе команды Руя Витории 13 очков.

В восьмом туре РПЛ «Спартак» уступил в московском дерби с ЦСКА. Красно-белые проиграли с минимальным счетом.